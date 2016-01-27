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    ​Глава МИД Латвии: Необходимо новое рамочное соглашение ЕС с Азербайджаном

    Азербайджан является важным партнером Евросоюза в рамках политики Восточного партнерства

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Азербайджан является важным партнером Европейского союза в рамках политики Восточного партнерства.

    Как сообщает Report со ссылкой на DELFI, об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, выступая в парламенте страны.

    "Продолжая реализацию политики Восточного партнерства, Азербайджан является важным партнером. Необходима также договоренность о новом рамочном соглашении с Азербайджаном", - подчеркнул он.

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