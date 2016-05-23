​Глава МИД Латвии: Необходимо начать переговоры об ассоциации ЕС с Азербайджаном

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил о необходимости начать переговоры об ассоциации ЕС с Азербайджаном и Арменией, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На проходящей в Брюсселе встрече глав МИД стран-членов ЕС и государств "Восточного партнерства" министр иностранных дел Латвии призвал Евросоюз активно поддерживать страны партнерства, граждане которых, по словам Ринкевича, должны почувствовать практическую пользу от сотрудничества с ЕС.

Ринкевич подчеркнул, что Евроcоюз должен заключить со странами "Восточного партнерства" соглашения о зоне свободной торговли и отмене виз. Министр призвал ЕС ближе сотрудничать с этими государствами в сферах транспорта, транзитных перевозок, энергетики, здравоохранения и IT-технологий.