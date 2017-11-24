Глава МИД Латвии: Азербайджан является активным участником Восточного партнерства

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Брюссель. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Двусторонние отношения Азербайджана и Латвии находятся на превосходном уровне".

Об этом Report заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, принимающий участие на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

"Наш двусторонний диалог был на прекрасном уровне и до начала программы Восточное партнерство, как в политической, так и экономической сферах. При этом Азербайджан также является активным членом программы Восточное партнерство", - заявил Э. Ринкевич.