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    Глава МИД Латвии: Азербайджан не хочет вступать в ЕС и мы уважаем данное решение

    Эдгарс Ринкевичс: Мы также верим, что каждый должен уважать решения народов и правительств© Flickr/ Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан не хочет вступать в ЕС и мы уважаем данное решение.

    Как передает Report, об этом в интервью European Western Balkans заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя евроинтеграционные процессы стран  программы "Восточное партнерство".

    "У нас есть три страны - Украина, Молдова и Грузия, которые хотят стать членам ЕС. У нас также есть и Беларусь, Армения и Азербайджан, которые не хотят вступать в ЕС. Мы уважаем данные решения. Мы также верим, что каждый должен уважать решения народов и правительств", - отметил латвийский дипломат.

    Напомним, программа Восточное партнерство, запущенная в Праге в 2009 году, нацелена на сближение ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью.

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