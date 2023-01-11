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Глава МИД: Лачынская дорога используется для незаконной деятельности

Глава МИД: Лачынская дорога используется для незаконной деятельности "Лачынская дорога используется для незаконной деятельности и продолжения минных угроз".
Внешняя политика
11 января 2023 г. 20:38
Глава МИД: Лачынская дорога используется для незаконной деятельности

"Лачынская дорога используется для незаконной деятельности и продолжения минных угроз".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с делегацией Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия во главе с руководителем группы дружбы по межпарламентским связям между Саудовской Аравией и Азербайджаном Файезом Бин Абдуллахом Аш-Шехри.

Министр довел до сведения гостей причины протестов азербайджанских активистов на Лачынской дороге. Кроме того, была представлена информация о многочисленных провокациях Армении за последние 2 года, в том числе о неполном выводе армянских вооруженных сил с наших территорий, использовании Лачынской дороги для незаконной деятельности и продолжении минных угроз.

Дж.Байрамов также проинформировал Фаиза Бин Абдулла Аль-Шахри об агрессивной политике Армении против Азербайджана, почти 30-летней оккупации территории нашей страны этой страной. В частности, с удовлетворением была подчеркнута поддержка нашей страны Саудовской Аравией в течение 30 лет. Также гости была проинформированы о шагах и инициативах, предпринятых Азербайджаном для подписания мирного соглашения с Арменией, а также о проводимых восстановительно-строительных работах и проектах на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Lachin road is used for illegal activities and mine threats 
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Laçın yolundan qanunsuz fəaliyyətlər və mina təhdidləri üçün istifadə edilir"

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