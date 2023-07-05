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Глава МИД: Кувейт высоко оценивает роль Азербайджана в Движении неприсоединения

Глава МИД: Кувейт высоко оценивает роль Азербайджана в Движении неприсоединения Кувейт высоко оценивает роль Азербайджана в Движении неприсоединения и продвижении лидерства организации в мире.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 12:47
Глава МИД: Кувейт высоко оценивает роль Азербайджана в Движении неприсоединения

Кувейт высоко оценивает роль Азербайджана в Движении неприсоединения и продвижении лидерства организации в мире.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Кувейта Салем Абдулла аль-Джабер ас-Сабах заявил на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Министр также поблагодарил Азербайджан за прекрасную организацию мероприятия.

"Сегодня мы должны интенсифицировать наши усилия для достижения мира и стабильности для предотвращения глобальных вызовов",- заявил он.

Салем Абдулла аль-Джабер ас-Сабах также призвал осудить акт сожжения Корана в Стокгольме на международном уровне: "Нужно принимать конкретные меры по этому поводу для обеспечения уважения ко всем религиям".

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Версия на английском языке Kuwait highly appreciates Azerbaijan’s role in NAM – Foreign Minister 
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Küveyt Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatındakı rolunu yüksək qiymətləndirir”

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