Глава МИД: Кувейт высоко оценивает роль Азербайджана в Движении неприсоединения

Кувейт высоко оценивает роль Азербайджана в Движении неприсоединения и продвижении лидерства организации в мире.

Кувейт высоко оценивает роль Азербайджана в Движении неприсоединения и продвижении лидерства организации в мире.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Кувейта Салем Абдулла аль-Джабер ас-Сабах заявил на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Министр также поблагодарил Азербайджан за прекрасную организацию мероприятия.

"Сегодня мы должны интенсифицировать наши усилия для достижения мира и стабильности для предотвращения глобальных вызовов",- заявил он.

Салем Абдулла аль-Джабер ас-Сабах также призвал осудить акт сожжения Корана в Стокгольме на международном уровне: "Нужно принимать конкретные меры по этому поводу для обеспечения уважения ко всем религиям".