Глава МИД Коста-Рики примет участие в открытии посольства этой страны в Баку

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ 28-29 ноября состоится визит в Азербайджан министра иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика Мануэля Гонзалеса Санза.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в рамках визита пройдет встреча Мануэля Гонзалеса Санза с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами.

В то же время планируется его участие в церемонии открытия посольства Республики Коста-Рика в Азербайджанской Республике.