Глава МИД коснулся напряженности на азербайджано-армянской границе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией политического центра “Хазар", являющегося независимым мозговым центром США.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией политического центра “Хазар", являющегося независимым мозговым центром США.

Как сообщили Report в МИД, министр подробно проинформировал делегацию о последних событиях в регионе, в том числе о новой постконфликтной ситуации, трехсторонних заявлениях и вопросах, связанных с их выполнением.

Дж.Байрамов отметил шаги, предпринятые азербайджанской стороной в связи с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе возвращение в Армению лиц, имеющих статус военнопленных, передачу до 1 600 тел армянских военнослужащих противоположной стороне, а также продолжение соответствующих переговоров по открытию коммуникационных линий. В то же время до сведения делегации было доведено, что Армения до сих пор не предоставляет информацию о 4 000 азербайджанцах, пропавших без вести в результате военных операций, проведенных в 1991-94 годах.

Касаясь недавней напряженности в приграничной зоне двух стран, министр отметил, что Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ в рамках своей территориальной целостности, и этот процесс осуществляется на основе карт. Было подчеркнуто, что данный вопрос политизирован Арменией, и подобные разногласия должны решаться путем переговоров.