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    Глава МИД КНДР едет в Баку

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила японская телекомпания NHK со ссылкой на многочисленные дипломатические источники.

    По их данным, министр направится в Азербайджан, где примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.

    При этом телекомпания отмечает, что официальной информации от КНДР пока нет.

    В российском МИД ранее заявили, что Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию в ближайшей перспективе.

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