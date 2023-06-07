Глава МИД: Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян Карабахского региона

Продолжающееся незаконное военное присутствие Армении на суверенных территориях Азербайджана, постоянное вмешательство в наши внутренние дела, создание препятствий для диалога между центральными органами власти Азербайджана и жителями Карабахского региона

Продолжающееся незаконное военное присутствие Армении на суверенных территориях Азербайджана, постоянное вмешательство в наши внутренние дела, создание препятствий для диалога между центральными органами власти Азербайджана и жителями Карабахского региона армянского происхождения, проведение широкомасштабной клеветнической кампании на международном уровне, в том числе в рамках ОБСЕ, противоречат этому заявленному обязательству, и являются основным препятствием для межгосударственных переговоров между Азербайджаном и Арменией по нормализации.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Министр отметил, что Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян Карабахского региона нашей страны в политические, правовые, экономические и социальные рамки Азербайджана как равноправных граждан:

"Правительство назначило специального представителя по диалогу с местными армянами для обсуждения вопросов, касающихся их реинтеграции. Наряду с международными документами, в частности, Европейская конвенция о правах человека и Рамочная конвенция по защите национальных меньшинств, Конституция и национальное законодательство Азербайджана создают этому основу".

"Однако массовое загрязнение территорий Азербайджана минами и другими взрывчатыми веществами является основным препятствием для этого и представляет серьезную гуманитарную угрозу. Беспорядочно установленные мины продолжают практически каждый день уносить жизни людей", - подчеркнул глава МИД Азербайджана.