Глава МИД Казахстана: Всегда рад вернуться в солнечный Азербайджан

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Отношения Казахстана и Азербайджана развиваются в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, подписанным по итогам официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку в мае 2005 года".

Об этом, отвечая на вопрос Report в рамках онлайн-сессии вопросов-ответов, заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов.

По его словам, в многостороннем формате стороны активно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС, и др.: "Между Казахстаном и Азербайджаном регулярно проводятся встречи и переговоры на высшем и высоком уровнях. Я неоднократно посещал вашу прекрасную страну".

Е.Идрисов добавил, что в ближайшие месяцы визитов в Азербайджан не запланировано, "но я всегда рад вернуться в солнечный Азербайджан".