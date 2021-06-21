Глава МИД Казахстана: Азербайджан - наш главный партнер на Южном Кавказе

Между Азербайджаном и Казахстаном налажены отношения крепкой дружбы и сотрудничества.

Между Азербайджаном и Казахстаном налажены отношения крепкой дружбы и сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, основы этой крепкой дружбы между странами были заложены еще первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

"Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, продолжая эту политику, проводит шаги по укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном", - отметил Мухтар Тлеуберди.

"Азербайджан - наш главный политический и экономический партнер в регионе Южного Кавказа", - добавил глава МИД Казахстана.

Он также поздравил Азербайджан с освобождением оккупированных территорий, и выразил соболезнования всем близким и родственникам шехидов, павших за свободу своей Родины.

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что трехсторонние договоренности от ноября прошлого года открыли возможности для создания стабильности на всем Южном Кавказе, а также возобновления коммуникаций в регионе.