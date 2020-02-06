Глава МИД: Казахстан и Азербайджан активно наращивают торговлю

"Взаимоотношения Азербайджана и Казахстана характеризуются высоким уровнем взаимовыгодного сотрудничества".

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберд.

"Все основы, которые были заложены первым президентом Казахстана и общенациональным лидером Азербайджана, будут продолжены. Они будут основаны на хорошем политическом диалоге между руководством и правительствами стран",- заявил министр.

Он отметил, что основным блоком вопросов сотрудничества будет дальнейшее развитие торгово-экономических связей: "У нас активно растет торговля, идет взаимный обмен инвестициями, мы отлично используем наш транзитный потенциал. Тем самым Азербайджан и Казахстан являются связующим звеном между Европой и Азией".