Глава МИД: Канада поддерживает усилия по скорейшему установлению мира между Азербайджаном и Арменией

Канада поддерживает усилия по скорейшему установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Канада поддерживает усилия по скорейшему установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на встрече с членами правления Сети азербайджанцев Канады (Network of Azerbaijani Canadians - NAC).

На встрече были обсуждены деятельность азербайджанской общины Канады, отношения между Азербайджаном и Арменией и вопросы безопасности на Южном Кавказе.

Члены правления сети выразили благодарность правительству Канады за выделение по инициативе NAC 400 тыс. долларов на разминирование в Карабахе.

М.Джоли отметила, что Канада заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном в различных сферах.

По ее словам, Канада привержена принципам международного права и является сторонницей урегулирования всех разногласий в рамках закона и путем переговоров.

Глава МИД отметила, что Канада надеется на скорейшее успешное завершение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией под эгидой Евросоюза и поддерживает подписание мирного соглашения.