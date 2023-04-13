Глава МИД: Канада поддерживает усилия по скорейшему установлению мира между Азербайджаном и Арменией

Канада поддерживает усилия по скорейшему установлению мира между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на встрече с членами правления Сети азербайджанцев Канады (Network of Azerbaijani Canadians - NAC).
На встрече были обсуждены деятельность азербайджанской общины Канады, отношения между Азербайджаном и Арменией и вопросы безопасности на Южном Кавказе.
Члены правления сети выразили благодарность правительству Канады за выделение по инициативе NAC 400 тыс. долларов на разминирование в Карабахе.
М.Джоли отметила, что Канада заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном в различных сферах.
По ее словам, Канада привержена принципам международного права и является сторонницей урегулирования всех разногласий в рамках закона и путем переговоров.
Глава МИД отметила, что Канада надеется на скорейшее успешное завершение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией под эгидой Евросоюза и поддерживает подписание мирного соглашения.