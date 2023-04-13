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Глава МИД: Канада поддерживает усилия по скорейшему установлению мира между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД: Канада поддерживает усилия по скорейшему установлению мира между Азербайджаном и Арменией Канада поддерживает усилия по скорейшему установлению мира между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 09:54
Глава МИД: Канада поддерживает усилия по скорейшему установлению мира между Азербайджаном и Арменией

Канада поддерживает усилия по скорейшему установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на встрече с членами правления Сети азербайджанцев Канады (Network of Azerbaijani Canadians - NAC).

На встрече были обсуждены деятельность азербайджанской общины Канады, отношения между Азербайджаном и Арменией и вопросы безопасности на Южном Кавказе.

Члены правления сети выразили благодарность правительству Канады за выделение по инициативе NAC 400 тыс. долларов на разминирование в Карабахе.

М.Джоли отметила, что Канада заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном в различных сферах.

По ее словам, Канада привержена принципам международного права и является сторонницей урегулирования всех разногласий в рамках закона и путем переговоров.

Глава МИД отметила, что Канада надеется на скорейшее успешное завершение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией под эгидой Евросоюза и поддерживает подписание мирного соглашения.

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Версия на английском языке ФотоFM: Canada supports efforts to establish Azerbaijan-Armenia peace ASAP
Версия на азербайджанском языке ФотоKanadanın XİN başçısı: “Azərbaycanla Ermənistan arasında tezliklə sülhün əldə edilməsi səylərini dəstəkləyirik”

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