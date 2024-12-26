Глава МИД Израиля выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL близ Актау

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау.

Как передает Report , об этом говорится в публикации главы МИД в соцсети Х.

"Опечален крушением самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Выражаю соболезнования семьям и странам, потерявшим своих близких и граждан. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в публикации.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. По последним данным, погибли 38 человек. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.