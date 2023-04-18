Глава МИД Израиля: Сотрудничество с Азербайджаном имеет большой потенциал

Географическое расположение Азербайджана на границе с Ираном делает отношения между Азербайджаном и Израилем очень важными и имеющими большой потенциал.
Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил журналистам перед вылетом в Баку.
Коэн добавил, что в ходе своего визита в Азербайджан он намерен продолжить углублять сотрудничество двух стран в сферах экономики, торговли, обороны, энергетики и инноваций.
Напомним, что глава МИД Израиля сегодня прибудет в Баку с трехдневным визитом.