Глава МИД Израиля: Сотрудничество с Азербайджаном имеет большой потенциал

Географическое расположение Азербайджана на границе с Ираном делает отношения между Азербайджаном и Израилем очень важными и имеющими большой потенциал.

Географическое расположение Азербайджана на границе с Ираном делает отношения между Азербайджаном и Израилем очень важными и имеющими большой потенциал.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил журналистам перед вылетом в Баку.

Коэн добавил, что в ходе своего визита в Азербайджан он намерен продолжить углублять сотрудничество двух стран в сферах экономики, торговли, обороны, энергетики и инноваций.

Напомним, что глава МИД Израиля сегодня прибудет в Баку с трехдневным визитом.