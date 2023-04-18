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Глава МИД Израиля: Сотрудничество с Азербайджаном имеет большой потенциал

Глава МИД Израиля: Сотрудничество с Азербайджаном имеет большой потенциал Географическое расположение Азербайджана на границе с Ираном делает отношения между Азербайджаном и Израилем очень важными и имеющими большой потенциал.
Внешняя политика
18 апреля 2023 г. 13:46
Глава МИД Израиля: Сотрудничество с Азербайджаном имеет большой потенциал

Географическое расположение Азербайджана на границе с Ираном делает отношения между Азербайджаном и Израилем очень важными и имеющими большой потенциал.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил журналистам перед вылетом в Баку.

Коэн добавил, что в ходе своего визита в Азербайджан он намерен продолжить углублять сотрудничество двух стран в сферах экономики, торговли, обороны, энергетики и инноваций.

Напомним, что глава МИД Израиля сегодня прибудет в Баку с трехдневным визитом.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin xarici işlər naziri: “Azərbaycanla əməkdaşlığın böyük potensialı var”
Версия на английском языке Israeli FM: Co-op with Azerbaijan has great potential

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