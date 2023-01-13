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Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве

Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве Глава МИД Израиля Эли Коэн пригласил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Израиль по случаю открытия посольства в Тель-Авиве.
Внешняя политика
13 января 2023 г. 16:58
Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве

Глава МИД Израиля Эли Коэн пригласил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Израиль по случаю открытия посольства в Тель-Авиве.

Как передает Report, об этом Коэн написал в Twitter.

"Сегодня я разговаривал с министром иностранных дел Азербайджана, который поздравил меня со вступлением в должность. Мы договорились о дальнейшем укреплении отношений и расширении сотрудничества между странами", отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Israeli foreign ministers agree to expand relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail XİN başçıları əlaqələri genişləndirmək barədə razılığa gəlib

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