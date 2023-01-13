Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве
Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-АвивеГлава МИД Израиля Эли Коэн пригласил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Израиль по случаю открытия посольства в Тель-Авиве.
Глава МИД Израиля Эли Коэн пригласил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Израиль по случаю открытия посольства в Тель-Авиве.
Как передает Report, об этом Коэн написал в Twitter.
"Сегодня я разговаривал с министром иностранных дел Азербайджана, который поздравил меня со вступлением в должность. Мы договорились о дальнейшем укреплении отношений и расширении сотрудничества между странами", отметил он.
מחזקים את הקשרים עם אזרבייג׳ן! שוחחתי היום עם שר החוץ האזרי, @Bayramov_Jeyhun, שברך אותי על כניסתי לתפקיד. הזמנתי את השר לביקור, לרגל פתיחת שגרירות אזרבייג׳ן בישראל, וסיכמנו על המשך הידוק היחסים והרחבת שיתופי הפעולה בין המדינות. pic.twitter.com/uOzElT5uHU