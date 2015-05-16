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    Глава МИД Израиля: Наши связи с Азербайджаном, безусловно, одно из основных достижений

    Торговый оборот Израиля с Азербайджаном сегодня превышает торговый оборот страны с Францией

    Баку. 16 май. REPORT.AZ/ "Наши связи с Азербайджаном, безусловно, одно из основных достижений".

    Как сообщает Report, об этом в интервью сайту ИзРус сказал министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман, комментируя отношения страны со странами бывшего СССР.

    По его словам, торговый оборот Израиля с Азербайджаном сегодня превышает торговый оборот страны с Францией: "При этом нефть там мы стали закупать массированно только в последние 6-7 лет. И моя работа, надо заметить, имела к этому самое прямое отношение".

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