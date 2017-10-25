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    Глава МИД Италии: TAP - ключевой стимул для диверсификации поставок газа

    Анджелино Альфано: Азербайджан является надежным партнером Италии

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан является надежным партнером Италии.

    Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано на встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым на полях Средиземноморской конференции ОБСЕ в Палермо.

    Альфано высоко оценил двусторонние отношения Азербайджана и Италии, отметив, что они находятся на превосходном уровне. 

    По словам итальянского министра, вопрос энергетического сотрудничества стоит на повестке дня в итальяно-азербайджанском диалоге.

    "Мы разделяем необходимость диверсификации источников и энергетических маршрутов. Проект TAP является ключевым стимулом для диверсификации поставок газа и обеспечения энергетической безопасности", - добавил А. Альфано.

    Говоря о нагорно-карабахском конфликте дипломат подчеркнул, что официальный Рим намерен "поддерживать существующие форматы переговоров и прикладывать все усилия для содействия переговорному решению кризиса".

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