Глава МИД Италии: TAP - ключевой стимул для диверсификации поставок газа

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан является надежным партнером Италии.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано на встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым на полях Средиземноморской конференции ОБСЕ в Палермо.

Альфано высоко оценил двусторонние отношения Азербайджана и Италии, отметив, что они находятся на превосходном уровне.

По словам итальянского министра, вопрос энергетического сотрудничества стоит на повестке дня в итальяно-азербайджанском диалоге.

"Мы разделяем необходимость диверсификации источников и энергетических маршрутов. Проект TAP является ключевым стимулом для диверсификации поставок газа и обеспечения энергетической безопасности", - добавил А. Альфано.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте дипломат подчеркнул, что официальный Рим намерен "поддерживать существующие форматы переговоров и прикладывать все усилия для содействия переговорному решению кризиса".