Внешняя политика
20 августа 2025 г. 15:03
Глава МИД Испании: Нормализация между Баку и Ереваном укрепит мир на Южном Кавказе

Испания поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией для развития Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес написал на своей странице по итогам телефонных разговоров с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"Сегодня я провел телефонные переговоры с коллегами из Азербайджана, Джейхуном Байрамовым, и Армении, Араратом Мирзояном, чтобы выразить поддержку мирному процессу. Я поздравил их с достигнутыми договоренностями и подчеркнул, что Испания всецело поддерживает нормализацию отношений между двумя странами ради укрепления прочного мира. Кроме того, я сообщил им, что мы будем сопровождать реализацию договоренностей, что является важной и обнадеживающей новостью для всего региона", - отметил глава внешнеполитического ведомства Испании.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении 8 августа в Вашингтоне парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.

