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Глава МИД Ирана завтра прибудет в Азербайджан 

Глава МИД Ирана завтра прибудет в Азербайджан  Иранский министр встретится с высшими должностными лицами Азербайджана
Внешняя политика
24 мая 2021 г. 14:05
Глава МИД Ирана завтра прибудет в Азербайджан 
Мохаммад Джавад Зариф
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Завтра Азербайджан посетит министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Визит состоится в рамках постоянных консультаций между официальными лицами Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики. Иранский министр встретится с высшими должностными лицами Азербайджанской Республики.

"Основная цель этого визита - обсудить и обменяться мнениями о последних событиях в двусторонних отношениях и наиболее важных региональных и международных вопросах", - отметили в посольстве.

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Версия на английском языке Iranian FM to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı sabah Azərbaycana gələcək

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