Глава МИД Ирана завтра прибудет в Азербайджан

Иранский министр встретится с высшими должностными лицами Азербайджана

Завтра Азербайджан посетит министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Визит состоится в рамках постоянных консультаций между официальными лицами Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики. Иранский министр встретится с высшими должностными лицами Азербайджанской Республики.

"Основная цель этого визита - обсудить и обменяться мнениями о последних событиях в двусторонних отношениях и наиболее важных региональных и международных вопросах", - отметили в посольстве.