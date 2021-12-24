Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях

Во время официального визита в Азербайджан достигнута договоренность открыть новую страницу.

Во время официального визита в Азербайджан достигнута договоренность открыть новую страницу в отношениях между двумя странами - Ираном и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан написал в Twitter.

"После встреч с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и председателем парламента Сахибой Гафаровой мы подготовили дорожную карту для дальнейшего развития наших связей. Я был рад познакомиться с проживающими там иранцами", - написал министр.