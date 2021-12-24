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Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях

Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях Во время официального визита в Азербайджан достигнута договоренность открыть новую страницу.
Внешняя политика
24 декабря 2021 г. 16:26
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
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Во время официального визита в Азербайджан достигнута договоренность открыть новую страницу в отношениях между двумя странами - Ираном и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан написал в Twitter.

"После встреч с президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и председателем парламента Сахибой Гафаровой мы подготовили дорожную карту для дальнейшего развития наших связей. Я был рад познакомиться с проживающими там иранцами", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı: "Azərbaycana rəsmi səfər zamanı yeni səhifə açmaq barədə razılığa gəldik"

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