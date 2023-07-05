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Глава МИД Ирана в Баку: Этот визит станет возможностью для развития политики соседства в регионе

Глава МИД Ирана в Баку: Этот визит станет возможностью для развития политики соседства в регионе Начался визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Азербайджан.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 00:41
Глава МИД Ирана в Баку: Этот визит станет возможностью для развития политики соседства в регионе

Начался визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Азербайджан.

Как передает Report, цель визита - участие в министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения.

Министр написал в Twitter-аккаунте, что у Движения неприсоединения есть особые возможности для укрепления многосторонности и общего мышления для решения новых глобальных проблем:

"Этот визит станет возможностью для мониторинга и развития политики соседства в регионе".

Кроме того, в рамках визита запланированы двусторонние встречи министра с официальными лицами Азербайджана.

Отметим, что 5-6 июля в Баку состоится встреча министров Координационного бюро Движения неприсоединения. Встреча будет посвящена теме "Движение неприсоединения: единство и неукротимость перед лицом новых вызовов".

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Версия на азербайджанском языке İranın XİN rəhbəri Bakıda: “Bu səfər regionda qonşuluq siyasətini inkişaf etdirmək üçün fürsət olacaq”

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