Глава МИД Ирана: Теракт в отношении посольства Азербайджана расследуется серьезнейшим образом

Судебные и правоохранительные органы Ирана серьезнейшим образом расследуют террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана.

Судебные и правоохранительные органы Ирана серьезнейшим образом расследуют террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 5 июля в Баку.

Сообщив, что судебные и правоохранительные органы Ирана серьезнейшим образом расследуют террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана, министр выразил надежду на скорейшее возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь выразил надежду на то, что лица, виновные в террористическом акте, совершенном против посольства Азербайджана в Иране, понесут заслуженное наказание.