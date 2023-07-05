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Глава МИД Ирана: Теракт в отношении посольства Азербайджана расследуется серьезнейшим образом

Глава МИД Ирана: Теракт в отношении посольства Азербайджана расследуется серьезнейшим образом Судебные и правоохранительные органы Ирана серьезнейшим образом расследуют террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 15:33
Глава МИД Ирана: Теракт в отношении посольства Азербайджана расследуется серьезнейшим образом

Судебные и правоохранительные органы Ирана серьезнейшим образом расследуют террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 5 июля в Баку.

Сообщив, что судебные и правоохранительные органы Ирана серьезнейшим образом расследуют террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана, министр выразил надежду на скорейшее возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь выразил надежду на то, что лица, виновные в террористическом акте, совершенном против посольства Азербайджана в Иране, понесут заслуженное наказание.

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Версия на азербайджанском языке İranın XİN başçısı: "Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktı çox ciddi şəkildə araşdırılır"

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