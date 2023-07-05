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Глава МИД Ирана: Регион Южного Кавказа обладает большим транзитным потенциалом

Глава МИД Ирана: Регион Южного Кавказа обладает большим транзитным потенциалом Азербайджан выступает за развитие транспортных коммуникаций в регионе.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 16:05
Глава МИД Ирана: Регион Южного Кавказа обладает большим транзитным потенциалом

Азербайджан выступает за развитие транспортных коммуникаций в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, данный вопрос обсуждался сегодня в ходе его встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

"Мы верим, что этот регион обладает большим транзитным потенциалом", - заявил глава МИД Ирана.

Он отметил, что основной целью должно быть продвижение справедливости и верховенства закона во всем мире. По его словам, Иран подтвердил себя как важного партнера в борьбе с терроризмом, и региональные проблемы могут быть решены только через региональное сотрудничество.

Хосейн Амир Абдоллахиян также отметил, что Иран осуждает сожжение Корана в Швеции и рост исламофобии в мире.

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Версия на азербайджанском языке İranın XİN rəhbəri: “Cənubi Qafqaz regionunun böyük tranzit potensialı var”
Версия на английском языке Iranian FM: South Caucasus region has great transit potential

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