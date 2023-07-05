Глава МИД Ирана: Регион Южного Кавказа обладает большим транзитным потенциалом

Азербайджан выступает за развитие транспортных коммуникаций в регионе.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.
По его словам, данный вопрос обсуждался сегодня в ходе его встречи с президентом Ильхамом Алиевым.
"Мы верим, что этот регион обладает большим транзитным потенциалом", - заявил глава МИД Ирана.
Он отметил, что основной целью должно быть продвижение справедливости и верховенства закона во всем мире. По его словам, Иран подтвердил себя как важного партнера в борьбе с терроризмом, и региональные проблемы могут быть решены только через региональное сотрудничество.
Хосейн Амир Абдоллахиян также отметил, что Иран осуждает сожжение Корана в Швеции и рост исламофобии в мире.