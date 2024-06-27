Али Багери: Расширение связей между Баку и Тегераном одно из взаимных требований продвижения политики соседства

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов провел переговоры в Телеране с и.о. главы МИД Ирана Али Багери.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов провел переговоры в Телеране с и.о. главы МИД Ирана Али Багери.

Как сообщает Report, об этом Али Багери написал на своей странице в соцсети "Х".

Багери подчеркнул, что переговоры с Шарифовым были "полезными и конструктивными".

"Учитывая наличие многих общих черт, расширение и углубление отношений между Ираном и Азербайджаном, как двумя дружественными и соседними странами, являются одними из взаимных требований для продвижения и консолидации политики соседства", - написал он.