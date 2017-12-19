Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан

© AFP 2017/ Atta Kenare

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, основная цель визита М.Зарифа в Азербайджан - участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана, которая пройдет в Баку 20 декабря. Эта встреча - пятая трехсторонняя встреча в этом формате.

Ожидается, что иранский министр проведет в Баку ряд двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.