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    Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан

    Мохаммад Джавад Зариф примет участие в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана в Баку© AFP 2017/ Atta Kenare

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл с визитом в Азербайджан. 

    Как сообщает Report, основная цель визита М.Зарифа в Азербайджан - участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана, которая пройдет в Баку 20 декабря. Эта встреча - пятая трехсторонняя встреча в этом формате.

    Ожидается, что иранский министр проведет в Баку ряд двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. 

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