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Глава МИД Ирана прибудет в Азербайджан завтра

Глава МИД Ирана прибудет в Азербайджан завтра Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян завтра посетит Азербайджан
Внешняя политика
3 июля 2023 г. 12:38
Глава МИД Ирана прибудет в Азербайджан завтра

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибудет в Азербайджан завтра.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Баку.

Основная цель визита - участие в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Также запланировано проведение двухсторонних встреч с официальными лицами Азербайджана.

Напомним, что 5-6 июля в Баку состоится министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения. Основной темой встречи станет "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

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