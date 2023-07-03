Глава МИД Ирана прибудет в Азербайджан завтра

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян завтра посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибудет в Азербайджан завтра.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Баку.

Основная цель визита - участие в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Также запланировано проведение двухсторонних встреч с официальными лицами Азербайджана.

Напомним, что 5-6 июля в Баку состоится министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения. Основной темой встречи станет "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".