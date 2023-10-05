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Глава МИД Ирана: На Южном Кавказе напряженность должна смениться безопасностью

Глава МИД Ирана: На Южном Кавказе напряженность должна смениться безопасностью Безопасность и установление мира на Южном Кавказе должны прийти на смену напряженности.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 16:44
Глава МИД Ирана: На Южном Кавказе напряженность должна смениться безопасностью

Безопасность и установление мира на Южном Кавказе должны прийти на смену напряженности.

Как передает Report, об этом в соцсети "X" написал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдуллахиян после встречи с помощником президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, который в настоящее время находится с визитом в Тегеране.

Он отметил, что в ходе переговоров была отмечена необходимость сбалансирования различных аспектов двусторонних связей: "Баку и Тегеран договорились активизировать сотрудничество", - подчеркнул Абдуллахиян.

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Версия на английском языке Iranian FM: Tension in Caucasus should be replaced by peace
Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı: “Qafqazdakı gərginlik sülhlə əvəzlənməlidir”

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