Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахианом в рамках своего участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахианом в рамках своего участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, в ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Ираном развивается во всех сферах.

Министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений, а также перспективам сотрудничества в экономической, энергетической, торговой, сельскохозяйственной и других сферах. Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе.

После подписания трехстороннего заявления Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о процессах восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях.

Хусейн Амир Абдуллахиан подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном.

В ходе встречи также были обсуждены международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.