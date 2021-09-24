О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном Министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахианом в рамках своего участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 07:33
Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахианом в рамках своего участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, в ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Ираном развивается во всех сферах.

Министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений, а также перспективам сотрудничества в экономической, энергетической, торговой, сельскохозяйственной и других сферах. Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе.

После подписания трехстороннего заявления Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о процессах восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях.

Хусейн Амир Абдуллахиан подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии всесторонних отношений с Азербайджаном.

В ходе встречи также были обсуждены международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranın XİN rəhbəri: "Azərbaycanla münasibətlərin inkişafında maraqlıyıq"

Экслюзивные новости

Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi