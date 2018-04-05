Глава МИД Ирана: Мы работаем с Азербайджаном над рядом совместных проектов

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Ираном в течении многих лет налажены хорошие связи. Недавний визит президента Ирана Хасана Рухани в Баку был очень успешным.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он отметил, что Азербайджан и Иран работают над рядом совместных проектов. "В первую очередь это совместная разработка Каспийского моря, реализация транзитных путей Север-Юг и Юг-Запад. Считаю, что наше сотрудничество- на отличном уровне".

Глава МИД также высоко оценил трехстороннее сотрудничество в формате Иран-Россия-Турция и Иран-Грузия-Турция, отметив готовность продолжать работать в этих форматах: "Все страны региона заинтересованы в экономическом сотрудничестве, а также считают, что установление мира в регионе будет полезным и мы намерены продолжать работу в этом направлении".