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Глава МИД Ирана: Мы оставляем в наследство совершенные отношения с Азербайджаном

Глава МИД Ирана: Мы оставляем в наследство совершенные отношения с Азербайджаном "Господин президент, прежде всего, большое Вам спасибо за то, что приняли нас. Во-вторых, я передаю Вашему превосходительству приветствия президента Роухани. Он питает большое уважение к Вам и народу Азербайджана. Мы счастливы, что в период нашей админист
Внешняя политика
25 мая 2021 г. 18:27
Глава МИД Ирана: Мы оставляем в наследство совершенные отношения с Азербайджаном
Мохаммад Джавад Зариф

"Господин президент, прежде всего, большое Вам спасибо за то, что приняли нас. Во-вторых, я передаю Вашему превосходительству приветствия президента Роухани. Он питает большое уважение к Вам и народу Азербайджана. Мы счастливы, что в период нашей администрации переживаем лучшее время в отношениях с Азербайджаном. Очень рады, что в то время, когда завершается период нашей власти, мы оставляем в наследство очередной администрации, которая придет к власти в Иране, совершенные отношения с братской страной – Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом 25 мая на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым сказал министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф.

"Я хочу заранее поздравить Вас и азербайджанский народ с вашим национальным праздником и выразить наше глубокое восхищение развитием, которое Вам удалось привнести в Азербайджан, в этот регион. Мы удовлетворены уровнем сотрудничества и считаем, что можем сделать даже больше для того, чтобы достичь пожеланий, выраженных Вашим превосходительством, президентом Роухани и руководством Ирана. Мы верим, что Вы сыграли историческую роль в освобождении азербайджанских земель и поздравляем Вас. А теперь Вы можете сыграть историческую роль в том, чтобы принести мир в регион, и мы одобряем Ваше желание добиться мира с Арменией. Это очень важно, и мы в Иране готовы сыграть любую роль для достижения этого, а также в реконструкции и восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Господин президент, еще раз большое спасибо за то, что приняли меня и мою делегацию, за теплое гостеприимство", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycanla mükəmməl münasibətləri miras qoyaraq gedirik"

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