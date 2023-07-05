Глава МИД: Ирак поддерживает принципы Движения неприсоединения

Ирак поддерживает принципы Движения неприсоединения, а также его дальнейшие планы.

Ирак поддерживает принципы Движения неприсоединения, а также его дальнейшие планы.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Организация "Движение неприсоединения" доказала, что справляется с различными трудностями, обеспечивая мир, стабильность и безопасность", - заявил Ф. Хусейн, отметив необходимость сплочения перед вызовами, с которыми сталкивается современный мир.

Глава МИД отметил, что война в Украине ударила по продовольственной безопасности во всем мире, энергетике и может привести к голоду. Министр рассказал о шагах, предпринимаемых Ираком для обеспечения продовольственной безопасности.

Фуад Хусейн также резко осудил сожжение Корана в Швеции, призвав все страны к борьбе с исламофобией.