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Глава МИД: Индонезия эвакуировала свыше 90 граждан из Ирана в Азербайджан

Глава МИД: Индонезия эвакуировала свыше 90 граждан из Ирана в Азербайджан Глава МИД: Индонезия эвакуировала 97 граждан из Ирана через Азербайджан
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 15:37
Глава МИД: Индонезия эвакуировала свыше 90 граждан из Ирана в Азербайджан

Индонезия эвакуировала свыше 90 своих граждан из Ирана в Азербайджан через пограничный контрольно-пропускной пункт Астара.

Как сообщает Report со ссылкой местные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Индонезии Сугионо.

Глава МИД подтвердил, что 101 индонезийский гражданин был эвакуирован из Ирана и Израиля.

"97 человек были эвакуированы наземным транспортом к ирано-азербайджанской границе. Среди них - 93 гражданина Индонезии, сотрудники посольства, а также один иностранный гражданин - супруг гражданки Индонезии. В настоящее время все они находятся в Баку", - отметил он.

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Версия на английском языке FM: Indonesia evacuated over 90 citizens from Iran to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İndoneziya XİN başçısı: İrandan Azərbaycana 90-dan çox vətəndaşımız təxliyə edilib

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