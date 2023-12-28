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Глава МИД: Индия не может рассматривать продажу оружия Армении лишь как коммерческий вопрос

Глава МИД: Индия не может рассматривать продажу оружия Армении лишь как коммерческий вопрос Индия, как международный актор, не может рассматривать продажу оружия Армении только как коммерческий вопрос.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 16:28
Глава МИД: Индия не может рассматривать продажу оружия Армении лишь как коммерческий вопрос

Индия, как международный актор, не может рассматривать продажу оружия Армении только как коммерческий вопрос.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что Азербайджану известно о подписании соглашения о поставках оружия между Индией и Арменией: "Мы внимательно следим за этим процессом. Мы поддерживаем хорошие отношения с партнерами из Индии".

"Они заявили, что это лишь коммерческий вопрос, и данный шаг не направлен против Азербайджана. Это официальная позиция. Однако месседж Азербайджана состоит в том, что Индия ответственная страна, международный актор, и не может рассматривать поставки оружия Армении лишь как коммерческий вопрос. Потому что имел место факт оккупации чужих земель, и сейчас появилась хрупкая возможность для достижения мира. Подобный шаг в сложившихся условиях лишь поощряет реваншистов в Армении", - сказал он.

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Версия на английском языке FM: India cannot consider arms sale to Armenia only as commercial issue
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Hindistan beynəlxalq aktor olaraq Ermənistana silah satışına sadəcə kommersiya kimi baxa bilməz"

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