Глава МИД: Индия не может рассматривать продажу оружия Армении лишь как коммерческий вопрос

Индия, как международный актор, не может рассматривать продажу оружия Армении только как коммерческий вопрос.
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Он отметил, что Азербайджану известно о подписании соглашения о поставках оружия между Индией и Арменией: "Мы внимательно следим за этим процессом. Мы поддерживаем хорошие отношения с партнерами из Индии".
"Они заявили, что это лишь коммерческий вопрос, и данный шаг не направлен против Азербайджана. Это официальная позиция. Однако месседж Азербайджана состоит в том, что Индия ответственная страна, международный актор, и не может рассматривать поставки оружия Армении лишь как коммерческий вопрос. Потому что имел место факт оккупации чужих земель, и сейчас появилась хрупкая возможность для достижения мира. Подобный шаг в сложившихся условиях лишь поощряет реваншистов в Армении", - сказал он.