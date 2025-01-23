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Глава МИД: Имеются широкие перспективы для совместного сотрудничества Азербайджана и Турции на Африканском континенте

Глава МИД: Имеются широкие перспективы для совместного сотрудничества Азербайджана и Турции на Африканском континенте Имеются широкие перспективы для совместного сотрудничества Азербайджана и Турцией на Африканском континенте.
Внешняя политика
23 января 2025 г. 16:53
Глава МИД: Имеются широкие перспективы для совместного сотрудничества Азербайджана и Турции на Африканском континенте

Имеются широкие перспективы для совместного сотрудничества Азербайджана и Турции на Африканском континенте.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, принимая посла Турции Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Было отмечено, что совместная деятельность двух стран, вносящая вклад в региональную и международную безопасность в широком смысле, будет продолжена и в дальнейшем.

Также была подчеркнута важность постоянной поддержки и солидарности в рамках региональных и международных организаций, а также ряда многосторонних форматов.

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Версия на английском языке Foreign Minister Bayramov notes vast opportunities for Azerbaijan-Türkiye collaboration in Africa
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycanın Afrika qitəsində Türkiyə ilə birgə əməkdaşlığı üçün geniş perspektivlər var

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