Глава МИД: Имеются широкие перспективы для совместного сотрудничества Азербайджана и Турции на Африканском континенте

Имеются широкие перспективы для совместного сотрудничества Азербайджана и Турцией на Африканском континенте.

Имеются широкие перспективы для совместного сотрудничества Азербайджана и Турции на Африканском континенте.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, принимая посла Турции Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Было отмечено, что совместная деятельность двух стран, вносящая вклад в региональную и международную безопасность в широком смысле, будет продолжена и в дальнейшем.

Также была подчеркнута важность постоянной поддержки и солидарности в рамках региональных и международных организаций, а также ряда многосторонних форматов.