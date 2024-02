Глава МИД и генсек ОТГ обсудили подготовку к президентским выборам в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев обсудили вопросы подготовки к президентским выборам в стране.

Как сообщает Report, об этом генсек ОТГ написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Для меня большая честь встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сегодня в Баку. Мы обсудили наше сотрудничество в рамках ОТГ и вопросы, касающиеся нашей миссии по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в стране", - говорится в публикации.