Глава МИД Гвинеи-Бисау: Наши министры и другие руководящие лица в свое время обучались в Азербайджане

Министры и другие руководящие лица, входящие в состав находящейся с визитом в Баку делегации, также в свое время обучались в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинеи-Бисау Карлос Пинто Перейра.
В ходе беседы был затронут вопрос выделения Азербайджаном образовательных стипендий студентам из Гвинеи-Бисау для обучения в высших учебных заведениях нашей страны, в частности по инженерии, нефтяной инженерии и другим специальностям.
На встрече говорилось о сотрудничестве в нефтяной отрасли и горнодобывающей промышленности, состоялся обмен мнениями об изучении опыта Азербайджана в этой сфере, а также о проведении геологоразведочных работ.