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Глава МИД Гвинеи-Бисау: Наши министры и другие руководящие лица в свое время обучались в Азербайджане

Глава МИД Гвинеи-Бисау: Наши министры и другие руководящие лица в свое время обучались в Азербайджане Министры и другие руководящие лица, входящие в состав находящейся с визитом в Баку делегации, также в свое время обучались в Азербайджане.
Внешняя политика
2 декабря 2024 г. 15:03
Глава МИД Гвинеи-Бисау: Наши министры и другие руководящие лица в свое время обучались в Азербайджане

Министры и другие руководящие лица, входящие в состав находящейся с визитом в Баку делегации, также в свое время обучались в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинеи-Бисау Карлос Пинто Перейра.

В ходе беседы был затронут вопрос выделения Азербайджаном образовательных стипендий студентам из Гвинеи-Бисау для обучения в высших учебных заведениях нашей страны, в частности по инженерии, нефтяной инженерии и другим специальностям.

На встрече говорилось о сотрудничестве в нефтяной отрасли и горнодобывающей промышленности, состоялся обмен мнениями об изучении опыта Азербайджана в этой сфере, а также о проведении геологоразведочных работ.

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Версия на английском языке Guinea-Bissau's FM: ‘Some of our ministers and top officials have studied in Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Qvineya-Bisaunun XİN rəhbəri: Nazirlərimiz və digər rəhbər şəxslər arasında Azərbaycanda təhsil alanlar var

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