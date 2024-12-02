Глава МИД Гвинеи-Бисау: Наши министры и другие руководящие лица в свое время обучались в Азербайджане

Глава МИД Гвинеи-Бисау: Наши министры и другие руководящие лица в свое время обучались в Азербайджане

Министры и другие руководящие лица, входящие в состав находящейся с визитом в Баку делегации, также в свое время обучались в Азербайджане.

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Министры и другие руководящие лица, входящие в состав находящейся с визитом в Баку делегации, также в свое время обучались в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинеи-Бисау Карлос Пинто Перейра. В ходе беседы был затронут вопрос выделения Азербайджаном образовательных стипендий студентам из Гвинеи-Бисау для обучения в высших учебных заведениях нашей страны, в частности по инженерии, нефтяной инженерии и другим специальностям. На встрече говорилось о сотрудничестве в нефтяной отрасли и горнодобывающей промышленности, состоялся обмен мнениями об изучении опыта Азербайджана в этой сфере, а также о проведении геологоразведочных работ. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram