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Глава МИД: Грузия стала первой страной-посредником между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД: Грузия стала первой страной-посредником между Азербайджаном и Арменией Считаю, что Грузия стала первой страной, выступившей в качестве посредника для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
19 ноября 2021 г. 14:57
Глава МИД: Грузия стала первой страной-посредником между Азербайджаном и Арменией
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Считаю, что Грузия стала первой страной, выступившей в качестве посредника для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани во время выступления в парламенте.

По его словам, благодаря инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и эффективному сотрудничеству с США, между Азербайджаном и Арменией было достигнуто гуманитарное соглашение.

Напомним, что 12 июня текущего года при посредничестве Грузии Армения предоставила Азербайджану карты минных полей, установленных армянами в Агдамском районе в годы оккупации. На картах были обозначены места установок 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин. В обмен на карты Азербайджан при посредничестве Грузии передал Армении 15 ранее задержанных армян.

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Версия на английском языке FM: "Georgia is the first country that mediated between Azerbaijan and Armenia"
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Gürcüstan Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik edən ilk ölkə olub”

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