Глава МИД: Грузия стала первой страной-посредником между Азербайджаном и Арменией

Считаю, что Грузия стала первой страной, выступившей в качестве посредника для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.

Считаю, что Грузия стала первой страной, выступившей в качестве посредника для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани во время выступления в парламенте.

По его словам, благодаря инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и эффективному сотрудничеству с США, между Азербайджаном и Арменией было достигнуто гуманитарное соглашение.

Напомним, что 12 июня текущего года при посредничестве Грузии Армения предоставила Азербайджану карты минных полей, установленных армянами в Агдамском районе в годы оккупации. На картах были обозначены места установок 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин. В обмен на карты Азербайджан при посредничестве Грузии передал Армении 15 ранее задержанных армян.