Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень

"Отношения между Грузией и Азербайджаном находятся на уровне стратегического партнерства. Две страны совместно реализовали ряд важных экономических проектов, существует тесное сотрудничество в ряде секторов, включая культурную сферу".

"Отношения между Грузией и Азербайджаном находятся на уровне стратегического партнерства. Две страны совместно реализовали ряд важных экономических проектов, существует тесное сотрудничество в ряде секторов, включая культурную сферу".

Как передает грузинское бюро Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал после встречи с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

По словам главы МИД, визит азербайджанского министра в Грузию свидетельствует о высоком уровне взаимных связей: "Отношения между странами и сегодня успешно развиваются, важно сохранять этот темп".

Д.Залкалиани сказал, что Грузия является сторонницей постоянного мира на Южном Кавказе: "Грузия двум соседним странам предлагает в качестве платформы для диалога и реализации конкретных культурных проектов Тбилиси".

Министр выразил уверенность в том, что грузино-азербайджанское стратегическое партнерство поднимется на новый уровень.