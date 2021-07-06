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Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень

Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень "Отношения между Грузией и Азербайджаном находятся на уровне стратегического партнерства. Две страны совместно реализовали ряд важных экономических проектов, существует тесное сотрудничество в ряде секторов, включая культурную сферу".
Внешняя политика
6 июля 2021 г. 17:41
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень

"Отношения между Грузией и Азербайджаном находятся на уровне стратегического партнерства. Две страны совместно реализовали ряд важных экономических проектов, существует тесное сотрудничество в ряде секторов, включая культурную сферу".

Как передает грузинское бюро Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал после встречи с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

По словам главы МИД, визит азербайджанского министра в Грузию свидетельствует о высоком уровне взаимных связей: "Отношения между странами и сегодня успешно развиваются, важно сохранять этот темп".

Д.Залкалиани сказал, что Грузия является сторонницей постоянного мира на Южном Кавказе: "Грузия двум соседним странам предлагает в качестве платформы для диалога и реализации конкретных культурных проектов Тбилиси".

Министр выразил уверенность в том, что грузино-азербайджанское стратегическое партнерство поднимется на новый уровень.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Gürcüstan-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı yeni səviyyəyə yüksələcək"

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