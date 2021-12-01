Глава МИД Грузии выразил соболезнования Азербайджану

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением военного вертолета, в результате которого погибли 14 человек.

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением военного вертолета, в результате которого погибли 14 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр написал слова соболезнования в своем аккаунте в Twitter.

Глава МИД выразил глубокую скорбь по поводу трагического крушения вертолета в дружественном соседнем Азербайджане: “В этот печальный момент Грузия находится рядом с азербайджанским народом. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Я желаю пострадавшим скорейшего выздоровления".

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.