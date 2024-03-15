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Глава МИД Грузии: Совместные энергетические проекты повышают значимость нашего региона

Глава МИД Грузии: Совместные энергетические проекты повышают значимость нашего региона Совместные Транспортные и энергетические проекты Азербайджана, Грузии и Турции повышают значимость региона.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 11:47
Глава МИД Грузии: Совместные энергетические проекты повышают значимость нашего региона

Совместные транспортные и энергетические проекты Азербайджана, Грузии и Турции повышают значимость региона.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в ходе пресс-конференции по итогам
9-ой трехсторонней встречи глав МИД трех стран в Баку.

"Сегодня мы обсудили общие транспортные и энергетические проекты. Данные проекты увеличивают значимость нашего региона, они обеспечивают энергобезопасность Европы. Кроме того, проекты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси- Эрзурум и Южный газовый коридор успешно функционируют",- сказал он.

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Версия на английском языке Georgian FM: Joint energy projects increase region’s importance
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN başçısı: Enerji sahəsində birgə layihələr regionumuzun əhəmiyyətini artırır

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