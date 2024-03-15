Глава МИД Грузии: Совместные энергетические проекты повышают значимость нашего региона

Совместные Транспортные и энергетические проекты Азербайджана, Грузии и Турции повышают значимость региона.

Совместные транспортные и энергетические проекты Азербайджана, Грузии и Турции повышают значимость региона.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в ходе пресс-конференции по итогам

9-ой трехсторонней встречи глав МИД трех стран в Баку.

"Сегодня мы обсудили общие транспортные и энергетические проекты. Данные проекты увеличивают значимость нашего региона, они обеспечивают энергобезопасность Европы. Кроме того, проекты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси- Эрзурум и Южный газовый коридор успешно функционируют",- сказал он.