Глава МИД Грузии: Партнерство с Азербайджаном укрепляется с каждым днем

Партнерство между Азербайджаном и Грузией укрепляется, фокусируясь на мире, стабильности и региональном развитии.

Партнерство между Азербайджаном и Грузией укрепляется, фокусируясь на мире, стабильности и региональном развитии.

Как передает Report, об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

"Для меня большая честь начать свой официальный визит в дружественную страну, и я ценю возможность встретиться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы подчеркнули 30-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном. Наше партнерство укрепляется день ото дня, фокусируясь на мире, стабильности и региональном развитии", - говорится в публикации.