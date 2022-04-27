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Глава МИД Грузии: Партнерство с Азербайджаном укрепляется с каждым днем

Глава МИД Грузии: Партнерство с Азербайджаном укрепляется с каждым днем Партнерство между Азербайджаном и Грузией укрепляется, фокусируясь на мире, стабильности и региональном развитии.
Внешняя политика
27 апреля 2022 г. 12:03
Глава МИД Грузии: Партнерство с Азербайджаном укрепляется с каждым днем

Партнерство между Азербайджаном и Грузией укрепляется, фокусируясь на мире, стабильности и региональном развитии.

Как передает Report, об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

"Для меня большая честь начать свой официальный визит в дружественную страну, и я ценю возможность встретиться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы подчеркнули 30-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном. Наше партнерство укрепляется день ото дня, фокусируясь на мире, стабильности и региональном развитии", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Georgian FM: Partnership with Azerbaijan becoming stronger day by day 
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Gürcüstan-Azərbaycan tərəfdaşlığı gündən-günə güclənir”

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