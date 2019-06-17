Глава МИД: Стратегические проекты Грузии с Азербайджаном отвечают интересам США и ЕС

"Совместные стратегические проекты, реализуемые Грузией и Азербайджаном, отвечают интересам США, Евросоюза и соседней Турции"

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на передаче İmedi Live, транслирующейся на телеканале "Имеди".

Министр отметил, что Азербайджан является основным стратегическим партнером Грузии: "В то время как наши территории оккупированы Россией, мы не можем портить отношения с основным стратегическим партнером".

Д.Залкалиани коснулся и деятельности совместной комиссии по демаркации и делимитации границ между Грузией и Азербайджаном: "Переговоры между двумя странами касательно границы имеют свою стратегию и последовательность. У правительства Грузии нет намерения вести тайные переговоры. В вопросе границы важно достижение сторонами консенсуса".