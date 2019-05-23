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Глава МИД Грузии коснулся ожиданий от деятельности комиссии по делимитации границ с Азербайджаном

Глава МИД Грузии о делимитации границ с Азербайджаном

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани коснулся ожиданий от деятельности комиссии по делимитации границ с Азербайджаном. 

Как сообщает местное бюро Report, министр заявил, что будет выступать с государственных интересов грузинской стороны. 

"Если кто-то думает, что комиссия примет какое-либо решение, не отвечающее интересам Грузии, он глубоко ошибается. Мы будем действовать, придерживаясь государственных интересов и стратегических отношений между двумя странами", - подчеркнул он. 

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