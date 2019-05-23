Глава МИД Грузии коснулся ожиданий от деятельности комиссии по делимитации границ с Азербайджаном

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани коснулся ожиданий от деятельности комиссии по делимитации границ с Азербайджаном.

Как сообщает местное бюро Report, министр заявил, что будет выступать с государственных интересов грузинской стороны.

"Если кто-то думает, что комиссия примет какое-либо решение, не отвечающее интересам Грузии, он глубоко ошибается. Мы будем действовать, придерживаясь государственных интересов и стратегических отношений между двумя странами", - подчеркнул он.