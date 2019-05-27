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Глава МИД Грузии: Не следует ложно интерпретировать процесс делимитации границ с Азербайджаном

Глава МИД Грузии о делимитации границ с Азербайджаном
Очередная встреча состоится в Тбилиси

"До завершения делимитации границ с Азербайджаном никто не должен ложно интерпретировать процесс".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он назвал очень важным возобновление комиссии: "Деятельность комиссии была приостановлена на долгий срок. Важно проведение первой встречи. Очередная встреча состоится в Тбилиси. Комиссия обсуждает конкретные вопросы, включая монастырский комплекс "Кешикчи даг", у нее также имеется функция незамедлительного реагирования на текущие процессы. Не должно быть никаких идей о смене статуса-кво".

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