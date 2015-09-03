​Глава МИД Грузии: Мы продолжим стратегическое сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Мы продолжим стратегическое сотрудничество с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил новый министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили во время ежегодной традиционной встречи с дипломатами.

Он отметил, что будет уделено еще большее внимание сотрудничеству со странами региона.

«Особый акцент будет уделен экономическим отношениям, чтобы те блестящие политические отношения, которые есть у Грузии с западными странами, трансформировались в экономические отношения такого же уровня – это будет первым приоритетом. В настоящее время исполнения проекта Великого Шелкового пути одно из важных предстоящих обязанностей. Как вы знаете, в октябре Форум Шелкового Пути пройдет в Грузии. Полное использование транзитного потенциала нашей страны и участие в региональных энергетических и транспортных проектах станет приоритетом», - сказал он.