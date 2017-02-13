Глава МИД: Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Грузией существуют дружеские стратегические связи.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции в Баку по итогам встречи с грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе.

По его словам, на встрече обсуждались также экономические и транспортные проекты. Министр выразил уверенность, что в этом году завершится строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

"Мы также обсудили вопрос организации в течение шести месяцев этого года встречи министров в формате Азербайджан-Турция-Грузия", - заявил Мамедъяров.

По словам азербайджанского министра, стороны обсудили и региональные конфликты: "Азербайджан поддерживает позицию Грузии на международных площадках, так же как и Грузия поддерживает нас".

Мамедъяров также обсудил с Джанелидзе вопрос активизации деятельности ГУАМ.

В свою очередь, Джанелидзе отметил наличие стратегических связей с Азербайджаном: "Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Мы гордимся тем, что смогли построить крепкие отношения".

Грузинский министр выразил надежду, что развитие этих отношений будет способствовать созданию стабильности в регионе: "Говоря о товарообороте, в прошлом году эти показатели не были позитивными, так как в регионе наблюдался кризис. Но мы договорились, что воспользуемся максимумом нашего потенциала".

При этом, Джанелидзе отметил рост инвестиций и количества туристов из Азербайджана в Грузию.

Глава МИД Грузии добавил, что две страны поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Глава грузинского МИД также поздравил Азербайджан с началом переговоров с ЕС по соглашению стратегического сотрудничества.