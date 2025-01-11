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Глава МИД Грузии Бочоришвили посетит Азербайджан

Глава МИД Грузии Бочоришвили посетит Азербайджан Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Азербайджан.
Внешняя политика
11 января 2025 г. 15:01
Глава МИД Грузии Бочоришвили посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Азербайджан.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам встречи министра с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

На встрече также обсуждалась подготовка к 10-му заседанию межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией, которая в ближайшие дни пройдет в Баку.

Стороны высоко оценили расширение всего спектра стратегического партнерства между двумя странами.

"Особое внимание на встрече было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, транспортной и энергетических областях. На встрече отмечена важность мирного и стабильного развития региона [Южного Кавказа]. Стороны выразили готовность усилить динамику развития стратегического партнерства между двумя странами", - подчеркивается в информации.

Отметим, что 9-ое заседание межправительственной комиссии прошло 15 декабря 2022 года в Тбилиси. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является премьер-министры страны.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə Gürcüstan xarici işlər nazirinin Azərbaycana səfər planının təfərrüatları müzakirə olunub

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