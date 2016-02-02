Глава МИД Греции: Мы поддерживаем позицию Баку в вопросе разрешения нагорно-карабахского конфликта

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Греция является историческим партнером Азербайджана. Мы смогли развить сотрудничество с этой страной на высоком уровне. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Греции Никос Котзиас.

"Несмотря на то, что нас разделяет расстояние, мы намерены углублять двустороннее сотрудничество", - заявил глава МИД Греции. Он пригласил своего азербайджанского коллегу Эльмара Мамедъярова посетить Афины.

Н. Котзиас подчеркнул сотрудничество в сфере энергетики. По его словам, строительство проекта TAP является одним из важных шагов по доставке азербайджанского газа в Европу.

Комментируя урегулирование нагорно-карабахского конфликта, глава МИД заявил, что Греция поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ. "Мы поддерживаем позицию Баку в этом вопросе", - отметил Н. Котзиас.